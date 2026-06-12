◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）阪神の高橋遥人投手（30）が“連敗ストッパー”を託された。13日のオリックス戦に先発予定の左腕はこの日、ショートダッシュなどで最終調整を終えた。チームは今季ワーストの4連敗。今季すでにチームの連敗を3度止めている左腕の“4度目”の快投に期待がかかる。自己最多を更新する7勝を挙げている高橋は「自分の勝ちは運とかはすごいあるんで、しっかり試合を