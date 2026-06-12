12日、内閣府は「令和8年版高齢社会白書」を閣議決定しホームページ上で公開した。 「高齢社会白書」は政府が毎年発行している報告書で、65歳以上の高齢者へのアンケートなどを通し日本の高齢化社会をデータ化し対策する目的として発行している。 今回、特に注目を集めたのが「特殊詐欺の認知件数・被害総額の推移」であった。 関連記事：はてなが最大11億円の被害…企業を襲う「社長なりすまし詐欺