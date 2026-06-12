モデル・森泉（４３）が８日、テレビ朝日「徹子の部屋」に出演。家族や夫についても語った。森は２０１８年３月に４０代一般男性との結婚を発表。同年６月１９日に第１子女児の誕生を報告した。祖母のブランド「ＨＡＮＡＥＭＯＲＩ」のドレスをまとって登場した森。黒柳徹子から「ご主人とはご結婚８年目ですって？」と聞かれると、「うわ〜！８年ですか。あっという間」と笑顔。「１０歳年上で、お寺の住職」と黒柳が説明し