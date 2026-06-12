日本時間の12日、ついに北中米W杯が開幕した。すでにグループAの2試合が終了しており、開催国の一つであるメキシコが南アフリカを2-0で撃破し、韓国はチェコに2-1の逆転勝利を収めた。世界中が注目する大会がとうとうスタートしたなか、伊『La Gazzetta dello Sport』は「まだ知られていないW杯戦士10人。スターになる前に獲得すべき逸材たち」というタイトルで今大会でブレイクする可能性がある選手らを紹介している。スウェーデ