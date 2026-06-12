FIFAワールドカップ2026のグループA第1節でチェコ代表と対戦し、2-1の逆転勝利を飾った韓国。グループステージ突破に向けてまずは大きな勝ち点3を手にした。次戦のメキシコ戦に向けて勢いがつく勝利となったが、韓国『OSEN』が「悩み」として報じたのが絶対的エースであるソン・フンミンの不発だ。現在33歳のソンはこの日、最前線でスタメン出場を果たすも不発に終わり、69分にオ・ヒョンギュと交代。そしてそのオ・ヒョンギュは80