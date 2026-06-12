モデルでタレントの谷まりあのモデルショットに、ファンがもん絶している。１２日までにインスタグラムで「＠ｓｗｅｅｔ＿ｅｄｉｔｏｒｓ ６月号まだまだありますぜひご覧ください」と呼びかけると、モデルショット複数枚を公開。ミニ丈ワンピース姿でのショットや、透け感あふれるスタイルでのショットなどがアップされた。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛すぎる」「天使ですか？」「ずいぶんセクシー」「色っ