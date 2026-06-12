◆セ・パ交流２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が先発し、７回２／３を４安打３失点（自責１）、自己最多１２奪三振と奮闘も５敗目を喫した。３失点でプロ初の完投による黒星だった５月３１日・日本ハム戦（エスコン）以来、中１１日での登板。初回は１死から滝沢に左前打を許すと、長谷川に左中間へ適時二塁打を浴び、先制点を献上。それでも最少失点にしのいだ。１５０キ