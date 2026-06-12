ウエストランドの河本太（42）が12日、都内で行われた所属事務所「タイタン」主催の「タイタンライブ」に、“ピン芸人”として初めて登場した。相方の井口浩之（43）がサッカーW杯関連の仕事で欠席したためで、緊張しながらも大役を全うした。ヴァンパイア（吸血鬼）がアンパイア（審判）に扮（ふん）し、フリップともに自身が経験した“あるある”をアウトかセーフかジャッジするというシュールなネタを披露。ネタ冒頭こそ緊