シンガー・ソングライターのＡＮＲＩが１１日、東京・ＳＧＣホール有明で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮＷＥＥＫＳＰＥＣＩＡＬＬＩＶＥＳｕｒｆ＆Ｂｒｅｅｚｅ」に登場した。バンドの生演奏を背に「ＷＩＮＤＹＳＵＭＭＥＲ」で開幕すると、登場を待ち浴びていたファンは立ち上がり、曲にノリ始めた。お祭りのような１週間に「アワードに向けて業界の皆さんがすごくドキドキしている中、私は受賞の