◇交流戦日本ハム3―1中日（2026年6月12日エスコンF）日本ハムがチーム10年ぶり、新庄剛志監督（54）は就任5年目で初の8連勝を飾った。「明日も選手がやってくれるでしょう！」試合後は短い言葉で選手への信頼を示した指揮官。交流戦前は借金3だったチームが、貯金6まで急上昇した。1―1の5回1死二塁から水野がフェンス直撃の左越え適時三塁打を放ち、勝ち越し。さらにレイエスの中前適時打で加点した。先発の細野