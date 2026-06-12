◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天１―２広島（楽天モバイル最強パーク宮城）広島は１―２で迎えた９回に２死満塁のチャンスを逃し、試合が終わった。先頭の大盛が四球。持丸の送りバント失敗と佐々木の中飛で２死一塁となった後、名原が右前打でつないだ。一、三塁として、菊池が打席へ。名原の盗塁で二、三塁に好機が広がると、ベテランが四球を選んだ。一打逆転の満塁となったが、ファビアンが空振り三振に倒れた。チ