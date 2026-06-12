タレントの辻希美（38）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。今年挑戦したいことに意外なスポーツを挙げる場面があった。ランチを食べながら、ファンからの質問に答えていく動画を公開。「今年中に挑戦したいことは何ですか?」という問いに回答。「旅行じゃない?いろんなところに行きたい」と口にしつつ、「挑戦か…」と考え込んだ辻。スタッフから「女優、女優。ドラマ」と促されるも、「凄いメンタルじゃない。急に女優