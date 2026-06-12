世界的ギタリストの高中正義が１１日、東京・ＳＧＣホール有明で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮＷＥＥＫＳＰＥＣＩＡＬＬＩＶＥＳｕｒｆ＆Ｂｒｅｅｚｅ」に登場した。全身赤のスーツ姿で登場した高中は、ギター１本で観客を魅了し続けた。「ＢＬＡＳＩＬＩＡＮＳＫＩＥＳ」や最大のヒット曲「ＢＬＵＥＬＡＧＯＯＮ」など全１２曲をパフォーマンス。「トーキョーレギー」や「ＴＡＪＭＡＨＡＬ」