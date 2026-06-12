◇交流戦オリックス2―1阪神（2026年6月12日京セラドーム）接戦をものにして4連勝を飾ったオリックス・岸田監督は、9回での今季最多タイとなる8人での継投でリードを守り抜いた救援陣を称えた。「お客さんもかなりたくさん入っていますし、本当に緊張する場面でみんないきましたけどね。本当になんとかしのいでくれたなというところでしたね」0・5差に付ける4位・日本ハムが8連勝中で、負ければ4位転落の危機をこれで4