◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人は打線が西武投手陣に２安打無得点に抑えられて敗戦。交流戦初の連敗を喫し、９勝５敗２分けで１２年ぶりの交流戦優勝の可能性は消滅した。先発の竹丸は８回途中１２奪三振３失点（自責１）の好投。打線が西武の先発・高橋光の前に７回１安打無得点に抑えられて援護できなかった。また、守備でも６回に併殺を取れずミスから失点した。打線は