歌手の鈴木愛理（32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「少し遅くなりましたが、オールナイトニッポン0生放送ありがとうございました！！！！」と書き出した鈴木。「憧れのオールナイトニッポン。ソロデビュー日に担当させていただけて嬉しかったです！素敵なコーナーも考えてくださり、あっという間の2時間でした」と振り返った。「トーク中に一際盛り上がった、5段重ねハッシュポテト。