俳優の柄本時生が１２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。妻との交際期間を語った。柄本は昨年１１月、ロックバンド・ゲスの極み乙女のドラマーで、女優のさとうほなみと結婚。２人は、柄本がプロデュースしたドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（テレビ東京系）で共演していた。この日チャンネルには、同ドラマで共演した俳優の賀来賢人、落合モトキがゲスト出演。その中で落合が、柄本に「（さとうと）『錦糸町