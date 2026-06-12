ソフトバンクは１２日のヤクルト戦（みずほペイペイ）に２―４の逆転負けを喫し、連勝が「５」でストップした。交流戦は１３勝３敗となり、首位から陥落。初回に正木の先頭打者弾で先制し、２回に海野のスクイズで加点するも３点目が奪えなかった。５回まで完全投球だった先発・前田純が６回に２点を返されて降板。なおも一死一、二塁で火消し役を託された２番手・上茶谷も２点を献上して逆転を許した。７連敗中だったヤクルト