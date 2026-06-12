中日は１２日の日本ハム戦（エスコン）に１―３で敗れて借金は今季最多の「１９」となった。ここまで６２試合を戦って２１勝４０敗１分け。１２球団最速で４０敗に到達した。中日先発・柳裕也投手（３２）は初回一死一、三塁からマルティネスの三ゴロの間に三走・水谷の生還を許して先制点を献上。１―１の同点で迎えた５回には水野、レイエスに連続適時打を浴びて勝ち越しを許した。５回８安打３失点で２敗目（４勝）を喫した