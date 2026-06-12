timeleszの菊池風磨が、13日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』(18:30〜 ※一部地域除く)で、活動再開後初のテレビ収録に参加した。『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』MCの東野幸治、小池栄子喉の不調のため約1カ月間休養していた菊池が、今回からスタジオ収録に復帰。これが活動再開後最初のテレビ収録ということで、急きょ記者会見のように迎えることになった。東野幸治、小池栄子ら