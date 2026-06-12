6月17日（水）に川崎競馬場で行われる関東オークス（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第62回関東オークス（Jpn2）施行日：6月17日（水）施行場：川崎競馬場距離：2100m出走資格：サラブレッド系 3歳牝馬1着賞金：3500万円牝馬のダート決戦●JRA所属馬ジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）岩田康誠タマモフリージア（牝3・栗東・大橋勇樹）田口貫太フルールドール（牝3・栗東・藤原英昭）坂井瑠星ペンダント（牝3・栗