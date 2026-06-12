【モデルプレス＝2026/06/12】M!LK（ミルク）の曽野舜太が6月12日、自身のX（旧Twitter）を開設したことがわかった。【写真】M!LK曽野、新CMで異様なレフリーに◆曽野舜太、X開設を報告曽野は「Xはじめてみた！よろしくね！」と報告。王冠をかぶり、バラを手にした自身の姿を公開した。同日、佐野勇斗はInstagramストーリーズにて「ブラザーがX始めたみたい」とつづり、曽野のポストをスクリーンショットしたものを投稿していた。