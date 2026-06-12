【新華社北京6月12日】日本の参議院でこのほど、「国家情報会議」を設置し、事務局を担う「国家情報局」を新設する法案が可決され、成立した。第2次世界大戦後初となる国家レベルの情報統合体制の構築が狙いとされる。一部の専門家は今回の法整備について、軍事力拡大を支える「新たな戦前」型の情報体制を築くものにほかならないと指摘した。日本が「平和憲法」の制約を突き崩し、軍備拡張を加速させる上で、さらに危険な一歩を