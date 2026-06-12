汗や皮脂が気になる夏は、肌が潤っているように見えて実は内側が乾燥していることも少なくありません。そんな季節の肌悩みに寄り添うSHIROの「オイルインセラム」から、この夏限定の新作2種が登場します。自然素材の恵みをたっぷりと詰め込み、水分と油分をバランスよく補給できる処方で、紫外線や乾燥によるダメージを受けた肌をやさしくケア。毎日のスキンケア時間を心地よく彩る注目アイテムです♪ 夏の肌悩みに寄り添