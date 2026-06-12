男性3人組ムード歌謡「純烈」の酒井一圭（50）が12日、自身のインスタグラムを更新し、超大物歌手とのショットを公開した。「北島三郎さんと純烈昨日はmusic awardのステージでした」と11日に行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式での歌手・北島三郎を囲む4ショットを投稿。89歳の北島は特別功労賞を受賞し、昨年9月以来の公の場に登場。酒井は「純烈魂のレコーディング以来、お会い