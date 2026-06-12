フジテレビ系「この世界は１ダフルＷ杯直前ＳＰ★外国人１万人が選んだスゴい日本人選手ベスト１０」が１１日に放送され、東野幸治、ＳｎｏｗＭａｎ・渡辺翔太がＭＣを務めた。「バロンドール」の候補になったこともある中田英寿氏が１位にランクイン。中田氏は、２１歳でイタリア・セリエＡに移籍。７年間イタリアでプレーし、日本人唯一となるセリエＡ優勝も経験した。０５年にイングランド・プレミアリーグに活躍の場を移