なにわ男子とAぇ! groupが12日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）に出演した。ジュニア時代から切磋琢磨した2組だが、藤原丈一郎（なにわ男子）は公私ともに親しい親友・末澤誠也（Aぇ! group）へのクレームを明かした。【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者番組ではデビュー前に撮影した2組の貴重ショットが公開。大西流星（なにわ男子）は16歳当時、正門良規（Aぇ