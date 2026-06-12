◇陸上日本選手権第1日（2026年6月12日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子やり投げ決勝は、パリ五輪金メダルの北口榛花（JAL）が5投目に今季自己ベストの62メートル86をマークし、2年ぶり5度目の頂点に立った。9月の愛知・名古屋アジア大会代表も内定した。会場の瑞穂は、15年10月の日本ジュニア選手権で現在の日本高校記録58メートル90を出した好相性の場所。この日、出場権を獲得したアジア大会のために改修されており「