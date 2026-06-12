広島戦に先発した楽天・岸＝楽天モバイルパーク楽天の岸が今季初白星で20年連続勝利を達成した。序盤は制球に苦しんだが、中盤以降は立ち直って7回を5安打1失点。打線は0―1の七回に村林の2点二塁打で逆転した。広島は好投の玉村を援護できず、交流戦最下位に転落。