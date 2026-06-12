◇交流戦巨人0―3西武（2026年6月12日ベルーナD）巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手は7回2/3を4安打3失点（自責1）と力投しながら、2試合続けて援護がなく5敗目を喫し「2試合とも先制点取られてるんで、そこを次はなんとか先制点を与えないように投げていけたらいいなと思います」と悔しさをにじませた。立ち上がりに1点こそ失ったがその後は完璧だった。2回以降は自己最速タイ152キロの直球とチェンジアップ、スライダー