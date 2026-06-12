「日本ハム３−１中日」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムが１０年ぶり、新庄政権最長となる８連勝。今季最多の貯金６とした。初回にマルティネスの三ゴロの間に先制。同点で迎えた五回は、水野の左翼フェンス直撃の適時三塁打で勝ち越し、続くレイエスも中前適時打を放って加点した。先発の細野は七回途中６安打１失点の力投で２勝目。五回に自身の暴投で１点を与えたものの、１５０キロ台の直球に加えて変化球もさ