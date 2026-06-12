江蘇省連雲港市の連雲港港で6月11日、純電動タグボート「雲港電拖九号」が電力網への逆送電に成功しました。中国で新エネルギー電動船舶と電力網との双方向連携が実現したのは、今回が初めてです。これは、エネルギーインターネット（再生可能エネルギーや蓄電池などを情報通信技術で結び、電力需給を効率的に調整する次世代型エネルギーシステム）の活用が、陸上の「車両・電力網連携」から海洋分野へと広がる上で、重要な