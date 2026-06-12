老後、「孤独だ……」「寂しい」と思いながら過ごすことになったら？と不安な人もいるようです。そんな老後不安を抱えている方の疑問に、専門家が回答します。今回は、身寄りのない一人暮らしの人が感じる「孤独死」や「孤立死」という不安についてです。Q：50代後半女性（独身）です。孤立死の不安の中で、楽しみを見つけるにはどうしたらよいですか？「50代後半女性（独身）、1人暮らし会社員。65歳になったら、仕事を辞めるつも