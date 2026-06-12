All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は芸名ではなく『本名』だと知って驚いた男性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：米津玄師／83票圧倒的なカリスマ性と独特の世界観で音楽シーンをけん引するシンガーソングライター。そのSF小説の登場人物かのような、美しくもどこかミス