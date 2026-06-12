夜の10時から朝まで子どもを預かる保育園があります。「夜間保育」と呼ばれていて、対象は0歳児から5歳児です。「夜に施設に預けられるなんて、子どもがかわいそう」「親の勝手だ」--そんな感想を持たれる方も少なくないかもしれません。保護者に非難の目を向け、夜間保育を行う施設にすら冷たい視線を向ける。それが、いまの社会の「常識」なのかもしれません。しかし、そうした保育を必要としている保護者がいて、夜の居場所を必