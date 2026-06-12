筑波大学への進学で注目を集めた悠仁さま。実はその流れは悠仁さまだけに始まったものではありません。長年にわたり皇族と深い関係を築いてきた学習院ですが、近年は眞子氏や佳子さまも別の大学へ進学しています。皇族と学習院の関係はなぜ変化したのでしょうか。本記事は『日本人にとって皇室とは何か』（島田裕巳・著／プレジデント社）より一部を抜粋・編集し、皇族と学習院の関係がどのように変化してきたのかを解説します。天