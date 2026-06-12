ジメジメと不快な梅雨の季節。エアコンの「除湿（ドライ）」と「冷房」、どちらを使うべきか迷う人は多いのではないでしょうか。実はこの2つのモードは目的も電気代も異なります。本記事では2つのモードの違いと賢い使い分け方を紹介していきます。【画像：エアコンの電気代「節約術」ランキング1位は？】「除湿（ドライ）」と「冷房」の使い分け方は？まず押さえておきたいのが、除湿モードと冷房モードは目的そのものが異なると