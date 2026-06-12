新宿、池袋の駅構内や渋谷のスクランブル交差点前などに立ち、次々と若い女性に話し掛ける男性たち。歓楽街に足を踏み入れる女性なら、1度は声を掛けられた経験があるかもしれません。【写真】Hカップボディから匂い立つ色気現役風俗嬢るるたん 一見ただのナンパですが彼らの目的は勧誘で、夜職の紹介やお店のキャッチをしているのです。昔から路上での勧誘行為は絶えず、“獲物”を狩りに行く人々は今なお存在し