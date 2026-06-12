元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは6月11日、自身のInstagramを更新。旅行先のイタリア・ベネチアでのオフショットを公開しました。【写真】船に乗る小嶋陽菜「こじはるさんみたいになりたい」小嶋さんは「人生で2度目のベネチア」とつづり、8枚の写真と2本の動画を投稿。船に乗っている様子です。かわいらしいワンピースを着用し、さまざまな表情やポーズを見せています。背景にはベネチアの街並みが広がり、小嶋さんの美貌とマッ