「グループステージ突破の９合目を超えた」韓国メディア『スポーツ朝鮮』がそう伝える。韓国代表は現地６月11日、北中米ワールドカップの初戦でチェコ代表と対戦。２−１の逆転勝利を収めた。同メディアが試合を振り返る。「前半を０−０で終えた韓国は、59分にラディスラフ・クレイチーに先制ゴールを許し、リードを奪われた。しかし、その８分後の67分、ファン・インボムの同点ゴールで試合を振り出しに戻した。そして試合終