代表選考を兼ねた日本陸上選手権が6月12日から3日間開催されています。サトウ食品アルビレックスランニングクラブの選手も活躍を誓っています。 6月2日、報道陣に練習を公開したアルビレックスランニングクラブ。 走り高跳びの新潟市出身・長谷川直人選手や円盤投げの新発田市出身・北原博企選手など、選手4人が基本の動きを確認するなどして約1時間汗を流しました。 この4人が挑むのは12日に開幕した日本陸上選手権。 9月に