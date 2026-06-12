◇交流戦広島1―2楽天（2026年6月12日楽天モバイル）広島が楽天に逆転負けを喫して4連敗。交流戦最下位に転落した。1点優勢の7回に先発の玉村がつかまった。2死一、二塁から村林に中堅へ走者一掃の二塁打を打たれて逆転を許した。打線は3回に1死一、二塁から坂倉が右翼へ適時二塁打を放ち先制に成功したが、その後はつながりを欠いた。