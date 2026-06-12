お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が12日、都内で行われた『タイタンライブ』6月公演に出演。衝撃のピンネタを披露した。【写真】河本太は衝撃のピンネタ！今回も多彩なラインアップ河本の登場がテロップで予告されるや否や、会場から笑い声が。拍手を受けながら登場すると「吾輩はアンパイアバンパイアだ。吾輩は人間の血を吸って生きている。けれど、貴様ら人間の最近の血はまずい！おそらくストレスが原因だろう。それ