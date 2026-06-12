◇交流戦楽天2―1広島（2026年6月12日楽天モバイル）楽天が投打のベテランの活躍で鮮やかな逆転勝利を飾った。先発の岸孝之投手（41）が、雨による中断もありながら7回5安打1失点の力投。今季初勝利で20年連続勝利となり、プロ野球史上14人目、1年目からでは9人目の偉業を達成した。0―1で迎えた7回2死一塁では浅村栄斗内野手（35）が史上19人目の1000四球。一、二塁と好機を広げると、続く村林の左中間への二塁打で一