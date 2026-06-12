示談金名目で男性から現金5万円を脅し取った疑いで男ら4人が逮捕されました。神谷悠弥容疑者ら4人は2024年、東京・八王子市の飲食店にトラブルの仲裁名目で20代の男性を呼び出し、「警察に突き出すぞ、示談金は200万円でいい」などと言って200万円の念書を作成させ、頭金として5万円を脅し取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、神谷容疑者らと男性は知人関係にあり、男性が逮捕された女との性行為を撮影していたとして