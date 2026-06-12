米女優グウィネス・パルトロウ（53）が、イスラエルの高級コンドミニアムを宣伝する広告に出演して批判にさらされている。米CNNなどの報道によると、パルトロウが出演したのはテルアビブの北に位置するイスラエルのなかでも最も美しいビーチシティとして知られるヘルツリーヤにある51階建ての高級コンド「51パーク」のCMで、「朝のランニングのために早起きするのは辛いけど、それだけの価値があるわ」と語り、建物を出て米ニュー