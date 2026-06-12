タレントの有吉弘行とマツコ・デラックスが１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。使ったことがないキッチンの家電で意見が一致する一幕があった。この日のトークコーナーで「スマホをマナーモードにしているのに音量ボタンを一番下まで下げてしまう」などに代表される「やらなくていいのに、ついやっちゃうこと」の話題になると「洗って置いてあるのに、また食器を洗っちゃう。使う