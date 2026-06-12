◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島が球団ワーストの交流戦ビジター７戦全敗を喫し、交流戦最下位に転落。今季ワーストの借金は１４に膨らんだ。６回まで１安打の快投を見せていた先発・玉村が粘り切れなかった。１点リードの７回、ヒットと四球で２死一、二塁を招き、村林に左中間へ逆転の２点二塁打を浴びた。今季交流戦１１敗のうち８敗が逆転負けによるものだ。