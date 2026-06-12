◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―１広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は広島に逆転勝ちし、２連勝を飾った。序盤から投手戦だった。２回までは先発した楽天・岸と広島・玉村がそれぞれ無失点。試合が動いたのは３回だ。雨が徐々に強くなり、３回表２死一、二塁の坂倉の打席途中、午後６時５２分に中断。グラウンドにシートが敷かれた。その後、雨が弱まり、午後７時３２分に試合が再開した。再びマ