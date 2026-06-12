◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）阪神は今季初の４連敗だ。ビジターも５連敗。藤川監督は「（ベンチが）動かなければいけないこともあると思うし、勝ちにいく執念を示さなければいけない。常にあるつもりですけどね、つもりではなくて、やっぱり勝ちにいくというのはすごく重要なことですから、明日も」と唇をかんだ。中５日で投入したエース村上は７回５安打２失点。初回